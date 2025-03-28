Пашу Техника ввели в кому: чем известен один из самых скандальных артистов рэп-сцены

Паша Техник находится в искусственной коме.
Российский рэпер Паша Техник накануне был введен в искусственную кому. Сейчас музыкант находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в Таиланде. Наркологи считают, что у него шансов немного, передает Life.ru. Причем за последние несколько лет это второй раз, когда артист находится в коме. Проблемы со здоровьем у артиста обычно были на почве наркотической и алкогольной зависимости, с которыми Техник старался справиться. Он неоднократно проходил лечение в рехабе, но спустя время вновь срывался.
Паша Техник несмотря на статус андеграундного артиста имеет в рунете довольно большую известность. По большей связи это связано не с творчеством артиста, а с эпатажным поведением. Кто такой Павел Ивлев, он же Паша Техник — в материале URA.RU.
«Я с Лефортово, у меня вот до сюда шорты»: творческий путь и юность.
Павел Ивлев, родившийся 1 июля 1984 года в московском районе Лефортово, связывает свою юность с тремя ключевыми элементами: школьными днями, футболом и клеем «Момент». В подростковом возрасте он увлекался рэпом и уличными развлечениями, популярными среди местных хулиганов.
Паша Техник выступал на концертах в маске обезьяныФото: соцсети артиста.
В начале 2000-х Павел начал свою музыкальную карьеру под псевдонимом Паша Техник, создав сценический образ с черной маской гориллы. В 2002 году он стал частью андеграундной группы Kunteynir (Контейнер), куда также входил МС Смешной, позже замененный Блёвом МС.
Первый альбом группы, «Эдвард Руки Ножницы Бумага», вышел в 2004 году. Тексты песен были просты и отражали темы вечеринок и маргинального образа жизни, что соответствовало андеграундной эстетике хип-хопа. С 2005 по 2007 год Kunteynir выпустили еще три альбома: «В г#вно», «Вес» и «Блевбургер». Их необычный стиль и абсурдные тексты вызывали смешанные реакции на концертах, однако находили отклик у многих слушателей, хоть и считались перебором даже по меркам подпольной тусовки.
«Когда не пою, меня кроет»: наркотики закономерно привели к тюрьме.
Про Пашу Технику выпустили комикс в 2018 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В 2008 году, когда группа Kunteynir начала завоевывать популярность, Паша Техник был арестован по статье 228 и отправлен в колонию строгого режима в Карелии на пять лет. Этот период стал причиной временного распада группы. Проблемы с наркотиками, которые Техник не скрывал и которые часто отражались в его текстах, серьезно повлияли на его жизнь. Паша Техник злоупотребляет «Ксанаксом» — мощным транквилизатором. У него в творчестве даже есть трек с одноименным названием, передает MK.RU.
Освободившись в 2013 году, Паша Техник воссоединил Kunteynir и вернулся на музыкальную арену, сохраняя прежний стиль и направление группы. Его возвращение на сцену привлекло большое количество зрителей, и время, проведённое в тюрьме, неожиданно сыграло на руку как пиар-ход. Паша Техник также занимался продажей фирменной продукции. Однако в 2015 году, несмотря на увеличивающуюся популярность, группа снова распалась.
«Людского во мне…»: звезда «нижнего интернета».
Паша Техник (слева) приобрел новую волну популярности с 2014 годаФото: соцсети артиста.
После освобождения из тюрьмы в 2014 году, Паша Техник быстро привлек внимание хип-хоп сообщества. В том же году его пригласили на Versus Battle (площадка, где рэперы устраивали словесную рифмованную дуэль — прим. URA.RU) для выступления против петербургского рэпера Брола. Однако баттл так и не состоялся из-за того, что Паша прибыл на сцену в пьяном виде и вместо выступления устроил скандальный перформанс. Видео этого инцидента, продолжительностью около 20 минут, набрало свыше миллиона просмотров, открыв Паше новую эру интернет-славы.
Его образ пьяного рэпера в маске обезьяны, склонного к провокациям, стал магнитом для публики. В интернете стали вирусными его видеообращения, абсурдные пародии и комментарии к чужим работам. Он также продолжал записывать альбомы и клипы, один из которых украсил своим участием актер Владимир Епифанцев. В том же году Паша стал звездой так называемого «нижнего интернета», благодаря участию в популярном на тот момент шоу Big Russian Boss, где его выступление стало одним из самых обсуждаемых на канале.
Паша Техник запомнился пользователям интернета своими цитатами, многие из которые стали мемом. Например, вот одна из таких: «Людского во мне ***** [много]. Дедушка ко мне на улице подходит, копейки ***** [трясет] свои, я говорю, — “старина *****” [уходи отсюда], даю просто ему [деньги] и все, говорю, — “забирай и ****** [уходи]”.
«В этом СИЗО его время закончено»: новые проблемы со здоровьем и старые — с законом.
В 2018 году, столкнувшись с ухудшением здоровья из-за наркотиков, рэпер Паша Техник обратился за помощью в наркологическую клинику. Однако после реабилитации он не изменил свой образ жизни и продолжал демонстрировать в интернете свой эксцентричный стиль. В том же году он запустил свое шоу «В поисках легких денег», где испытывал себя в различных амплуа, включая актерское мастерство и политическую деятельность. Паша также активно работал над новыми музыкальными проектами и коллаборациями с известными артистами. В 2018 году издательство Molot Comics выпустило комикс «Паша Техник», повествующий о скандальном рэпере.
В 2019 году у Паши Техника родился ребенокФото: соцсети артиста.
В 2019 году Пашу лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году группа Контейнер, в которую он входил, выпустила альбом «Дорога в облака» после долгого перерыва. Однако в том же году Паша снова был арестован за пьяное вождение и приговорен к 11 месяцам заключения. В это время его социальные сети вела его жена, и многие поклонники даже не знали о его повторном аресте.
После освобождения в 2021 году Паша снова оказался в наркологической клинике, на этот раз по принудительному направлению. Пробыл он там два месяца, после чего вернулся с заметными изменениями во внешности и обещанием бороться с зависимостями. Однако вскоре в сети появились его фотографии, где он был в неадекватном состоянии, что привело к уходу его жены Евы Карицкой, с которой у него ребенок. В 2022 году, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем, Паша вновь прошел курс реабилитации. Однако долго он не продержался.