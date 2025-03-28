Пашу Техника ввели в кому: чем известен один из самых скандальных артистов рэп-сцены

В 2008 году, когда группа Kunteynir начала завоевывать популярность, Паша Техник был арестован по статье 228 и отправлен в колонию строгого режима в Карелии на пять лет. Этот период стал причиной временного распада группы. Проблемы с наркотиками, которые Техник не скрывал и которые часто отражались в его текстах, серьезно повлияли на его жизнь. Паша Техник злоупотребляет «Ксанаксом» — мощным транквилизатором. У него в творчестве даже есть трек с одноименным названием, передает MK.RU.