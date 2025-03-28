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Острая нехватка водителей наблюдается в Приморье

Рынок труда в Приморском крае и в стране столкнулся с острой нехваткой рабочих специальностей. Больше всего работодатели нуждаются в водителях, строителях и продавцах, в то время как юристов, маркетологов и специалистов в сфере медиа оказалось слишком много. Об этом ИА DEITA.RU рассказали представители портала HeadHunter.

Источник: ДЕЙТА

По словам директора hh.ru Дальний Восток Ксении Авериной, профессия водителя остается одной из самых востребованных во всех регионах России. Высокая текучесть кадров приводит к постоянному дефициту специалистов в этой сфере. Помимо транспорта, в топ востребованных специальностей входят строительные профессии, как низкоквалифицированные, так и требующие высокой квалификации.

«Продавцы также остаются в числе самых нужных кадров, причем речь идет не только о сотрудниках магазинов, но и о специалистах по продажам в различных сферах, включая сегмент товаров класса люкс», — добавила Аверина.

При этом в Приморье наблюдается переизбыток юристов, а в некоторых регионах на одну вакансию претендуют до 8−9 человек. Также непростая ситуация сложилась в маркетинге, индустрии развлечений и СМИ, где конкуренция за рабочие места остается высокой.

Отдельной проблемой для дальневосточного рынка труда остается нехватка медицинских работников. В Хабаровском крае, в отличие от Приморья, спрос на врачей и медперсонал значительно выше.
Помимо этого, работодатели продолжают искать специалистов в сферах, связанных с промышленностью, транспортом и строительством. В северных регионах страны по-прежнему высок спрос на вахтовых работников, которых завозят большими партиями.