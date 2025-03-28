Острая нехватка водителей наблюдается в Приморье

По словам директора hh.ru Дальний Восток Ксении Авериной, профессия водителя остается одной из самых востребованных во всех регионах России. Высокая текучесть кадров приводит к постоянному дефициту специалистов в этой сфере. Помимо транспорта, в топ востребованных специальностей входят строительные профессии, как низкоквалифицированные, так и требующие высокой квалификации.
«Продавцы также остаются в числе самых нужных кадров, причем речь идет не только о сотрудниках магазинов, но и о специалистах по продажам в различных сферах, включая сегмент товаров класса люкс», — добавила Аверина.
При этом в Приморье наблюдается переизбыток юристов, а в некоторых регионах на одну вакансию претендуют до 8−9 человек. Также непростая ситуация сложилась в маркетинге, индустрии развлечений и СМИ, где конкуренция за рабочие места остается высокой.
Отдельной проблемой для дальневосточного рынка труда остается нехватка медицинских работников. В Хабаровском крае, в отличие от Приморья, спрос на врачей и медперсонал значительно выше.
Помимо этого, работодатели продолжают искать специалистов в сферах, связанных с промышленностью, транспортом и строительством. В северных регионах страны по-прежнему высок спрос на вахтовых работников, которых завозят большими партиями.