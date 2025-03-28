Острая нехватка водителей наблюдается в Приморье

Рынок труда в Приморском крае и в стране столкнулся с острой нехваткой рабочих специальностей. Больше всего работодатели нуждаются в водителях, строителях и продавцах, в то время как юристов, маркетологов и специалистов в сфере медиа оказалось слишком много. Об этом ИА DEITA.RU рассказали представители портала HeadHunter.