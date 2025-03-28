Более 400 клубов по интересам работают для пенсионеров Приморья

Как сообщает пресс-служба министерства труда и социальной политики Приморского края, в регионе с 2019 года реализуется программа «Активное долголетие». В этом году на смену национальному проекту «Демография» пришел новый нацпроект «Семья», и в связи с завершением программы была утверждена новая: «Приморье — край, дружественный долголетию».
Центры активного долголетия располагаются во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнереченске и в Пожарском округе, на остальных территориях края действуют различные площадки и пространства, в которых также проходят занятия, мастер-классы и другое.
Специалисты отмечают, что с каждым годом для пожилых приморцев появляется все больше активностей и разнообразных занятий: если в 2023 году в Приморье было 359 клубов, в 2024 — 399, на данный момент таких клубов уже 459.
Помимо этого, пенсионеры занимаются оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, арт-терапией, коуч-йогой, обучаются финансовой грамотности, участвуют в экскурсиях, посещают музеи и выставки.
Среди граждан старшего возраста пользуются популярностью уроки английского языка, а для желающих освоить компьютер на базе всех отделений Приморского центра социального обслуживания специалисты проводят занятия курса «Бабушка и дедушка онлайн». Пенсионеры учатся искать информацию в Интернете, работать на портале Госуслуг, сайтах Пенсионного фонда и МФЦ, а также осваивают социальные сети.