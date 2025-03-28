Пассажиры двух авиакомпаний застряли в аэропорту Алматы

«Самолет, выполнявший 28 марта ночной рейс К193 по маршруту Алматы-Нячанг, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы по технической причине. Во время ожидания рейса в терминале пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки, и по желанию — трансфер и размещение в гостинице», — сообщили в компании.