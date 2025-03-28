Пассажиры двух авиакомпаний застряли в аэропорту Алматы

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пассажиры сразу двух авиакомпаний застряли в аэропорту Алматы.
Минувшей ночью самолет Air Astana рейсом КС193 Алматы — Камрань несколько часов кружил в воздухе, после чего вернулся в аэропорт. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность. Позже пассажиров все же отправили во Вьетнам.
Воздушный борт авиакомпании SCAT должен был вылететь в 01:35, но вылет так и не состоялся. По словам пассажиров, рейс задержали из-за поломки самолёта, а альтернативного борта у авиакомпании не оказалось.
Позже пресс-служба авиакомпании дала комментарий.
«При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено горячее питание и напитки. Авиакомпания приносит извинения пассажирам задержанного рейса», — сообщили в SCAT.
Позже и Air Astana прокомментировала ситуацию.
«Самолет, выполнявший 28 марта ночной рейс К193 по маршруту Алматы-Нячанг, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы по технической причине. Во время ожидания рейса в терминале пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки, и по желанию — трансфер и размещение в гостинице», — сообщили в компании.
Пассажиры были отправлены в пункт назначения на другом воздушном судне в 07:15 утра, отметили в Air Astana.