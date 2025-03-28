Маршрут Т-59 заменят новым автобусным направлением в Нижнем Новгороде

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, перевозки по Т-59 прекратятся 11 апреля — в этот день истечёт срок действия разрешения у компании «Мещеряков и К». О точной дате выхода на линию автобусов А-59 будет объявлено дополнительно. Маршрут нового направления пройдёт через Южный бульвар, улицу Янки Купалы, Южное шоссе, улицу Веденяпина, проспект Ленина, улицы Космонавта Комарова, Памирскую, Баумана, Голубева, Молитовскую, площадь Комсомольскую, Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Просвещенскую, Рябцева, Ярошенко и Чаадаева.