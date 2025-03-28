В Башкирии по нацпроекту отремонтируют участок трассы М-5 «Урал».

По словам первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, данная трасса входит в опорную сеть дорог республики. Трафик составляет здесь 5 тыс. машин в сутки, а на отдельных участках почти до 12 тыс. Именно поэтому важно, чтобы дорога находилась в нормативном состоянии.