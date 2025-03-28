Не пора ли штрафовать за ругательства на ТВ и в интернете

Часто слышу, будто в мате ничего опасного нет. Согласна. Это не опасно. Только и делов, что размывается этика. У человека должны быть какие-то рамки. Человек вне этики — зверь. Одно из условий жизни в коллективе — уметь держать себя перед коллективом. Чувство стыда. Человек, которому плевать, что о нем думает коллектив, уже не член коллектива. Знаете почему? Потому что остальные представители сообщества справедливо подозревают такую единицу в отказе от ответственности перед другими. Мы все договорились, что существуют базовые нормы. Мы не ходим голые, не выкидываем друг друга в окна, не материмся, не плюем соседу в лицо, не достаем чуть что арматуру. Это правила общежития. И когда кто-то нарушает договоренности, мы понимаем, что в более серьезных вопросах он ненадежен.