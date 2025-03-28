«Газета.Ru» протестировала смартфон-камеру Realme Ultra со сменной оптикой

Концепт на то и является концептом — компания Realme продемонстрировала свою «ультру» с целью заявить о своих возможностях. И хоть это инженерный образец, он выдает фото, сравнимое качеству с настоящими фотоаппаратами. Не исключено, что в будущем Realme выпустит доступные для покупки устройства линейки Ultra — тем более такие есть практически у каждого производителя (Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и т. д.). Если так, то это будут смартфоны со впечатляющими фотовозможностями, но все равно добиться уровня этого концепта вряд ли получится, так как уместить в маленький блок камеры телефона оптику из огромного объектива невозможно — физику не обманешь.