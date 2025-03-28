Борчанам продлят проездные на канатную дорогу из-за ее закрытия на ремонт

Жителям Борского округа продлят проездные на канатную дорогу «Нижний Новгород — Бор» из-за ее закрытия. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказал перевозчик.
Ранее борчане возмутились переносом сроков закрытия канатной дороги на ремонт. С их слов, они покупали проездные с учетом ранней даты закрытия — 10 апреля, однако позже выяснилось, что канатную дорогу приостановят уже 1 апреля. Из-за этого у пассажиров встал вопрос, что будет с их поездками на проездном, которые они не успеют истратить.
Как пояснил перевозчик, сроки действия купленных проездных продлят после возобновления работы канатной дороги. Сделать это можно будет в кассах.
Напомним, канатную дорогу закроют для технического перевооружения вплоть до 30 апреля. Предполагается, что количество кабинок будет увеличено вдвое (до 56 шт.), и за час канатка сможет перевозить в два раза больше пассажиров. В кабинах установят камеры, колонки, USB-зарядки и интерактивные экраны. Кроме того, планируется переоборудовать станции в Нижнем Новгороде и на Бору. Шесть кабинок адаптируют для инвалидов и транспортировки велосипедов.
На время работ между Нижним Новгородом и Бором увеличат количество пригородных поездов и автобусов. Также могут быть запущены раньше времени речные перевозки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что канатную дорогу «Нижний Новгород — Бор» закроют с 1 по 30 апреля.