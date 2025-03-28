Борчанам продлят проездные на канатную дорогу из-за ее закрытия на ремонт

Напомним, канатную дорогу закроют для технического перевооружения вплоть до 30 апреля. Предполагается, что количество кабинок будет увеличено вдвое (до 56 шт.), и за час канатка сможет перевозить в два раза больше пассажиров. В кабинах установят камеры, колонки, USB-зарядки и интерактивные экраны. Кроме того, планируется переоборудовать станции в Нижнем Новгороде и на Бору. Шесть кабинок адаптируют для инвалидов и транспортировки велосипедов.