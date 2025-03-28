Открытки на Ураза-байрам и душевные пожелания родным и близким

Ураза-байрам, или в арабской традиции Ид аль-Фитр — один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост и стремятся к духовному очищению. В 2025 году Ураза-байрам начнется с заходом солнца 29 марта и будет отмечаться весь день 30 марта — в первый день месяца Шавваль.