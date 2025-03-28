В Екатеринбурге скончался легендарный баскетбольный судья

Об этом сообщили в пресс-службе БК УГМК.
Владимир Сапов был воспитанником спортивной школы «Уралмаш». Был вдохновителем и наставником для многих баскетболистов Екатеринбурга. Получил звание «Почётный судья Российской Федерации».
Был одним из инициаторов установки памятного мемориала Заслуженному тренеру РСФСР Валентину Фирсову.
«БК УГМК выражает искренние соболезнования семье и близким. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — отметили в клубе.
С Владимиром Саповым простятся 28 марта в Храме Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4А). Начало в 14:00.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге скончался баскетболист и тренер Валерий Коростелев.
Валерий Анатольевич Коростелев родился 5 марта 1948 году в г. Канаш Чувашской АССР. В составе БК «Уралмаш» провел 13 лет. Какое-то время совмещал спортивную карьеру с работой инженером на «Уралмашзаводе». В составе заводской команды десять раз становился чемпионом РСФСР.