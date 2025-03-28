В Екатеринбурге скончался легендарный баскетбольный судья

Валерий Анатольевич Коростелев родился 5 марта 1948 году в г. Канаш Чувашской АССР. В составе БК «Уралмаш» провел 13 лет. Какое-то время совмещал спортивную карьеру с работой инженером на «Уралмашзаводе». В составе заводской команды десять раз становился чемпионом РСФСР.