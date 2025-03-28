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В Екатеринбурге скончался легендарный баскетбольный судья

26 марта в Екатеринбурге скончался легенда местного баскетбола, организатор соревнований, судья Владимир Сапов.

Об этом сообщили в пресс-службе БК УГМК.

Владимир Сапов был воспитанником спортивной школы «Уралмаш». Был вдохновителем и наставником для многих баскетболистов Екатеринбурга. Получил звание «Почётный судья Российской Федерации».

Был одним из инициаторов установки памятного мемориала Заслуженному тренеру РСФСР Валентину Фирсову.

«БК УГМК выражает искренние соболезнования семье и близким. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — отметили в клубе.

С Владимиром Саповым простятся 28 марта в Храме Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4А). Начало в 14:00.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге скончался баскетболист и тренер Валерий Коростелев.

Валерий Анатольевич Коростелев родился 5 марта 1948 году в г. Канаш Чувашской АССР. В составе БК «Уралмаш» провел 13 лет. Какое-то время совмещал спортивную карьеру с работой инженером на «Уралмашзаводе». В составе заводской команды десять раз становился чемпионом РСФСР.