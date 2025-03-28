Стало известно, кем хотят работать школьники Самарской области

В основном школьники губернии рассчитывают на зарплату от 20 до 40 тыс. рублей (23% резюме). Еще 13% хотели бы получать от 40 до 60 тыс., 5% — от 60 до 80 тыс., почти 2% — от 80 до 100 тыс. 15% согласны на суммы меньше 20 тыс.