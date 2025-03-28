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Стало известно, кем хотят работать школьники Самарской области

С 1 января по 26 марта нынешнего года ребята от 14 до 18 лет опубликовали около 8,8 тыс. резюме. 90% отдают предпочтение полной занятости.

Еще 14% подростков рассматривают частичную, 2% — стажировки, 1,5% — проекты и меньше 1% — волонтерство.

«Больше всего интересует работа официантом, барменом или бариста — почти каждое десятое резюме (9%). 7% готовы трудиться упаковщиком или комплектовщиком, 6,5% — менеджерами по продаже, 5% — операторами call-центра», — уточнили аналитики hh.ru.

В основном школьники губернии рассчитывают на зарплату от 20 до 40 тыс. рублей (23% резюме). Еще 13% хотели бы получать от 40 до 60 тыс., 5% — от 60 до 80 тыс., почти 2% — от 80 до 100 тыс. 15% согласны на суммы меньше 20 тыс.