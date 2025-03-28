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Бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда обновят к лету

В Волгограде к летнему сезону модернизируют детский бассейн «Лагуна», который находится в Центральном парке культуры и отдыха, сообщили V102.RU в пресс-службе парка.

Напомним, что этот бассейн является одним из крупнейших детских бассейнов в России. Реконструкция на этом объекте началась сразу после завершения работы ледового катка.

— Для безопасности и комфорта отдыхающих специалисты заменят старое деревянное покрытие пешеходных зон на прорезиненное, а также обустроят настил на посадочных местах по периметру объекта и приведут в порядок плиточное покрытие на дне бассейна. Комплексная модернизация ждет систему водоподготовки, новая система фильтрации позволит в 1,5 раза сократить время полного водообмена, — рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

К купальному сезону здесь обустроят всю необходимую инфраструктуру, начиная от раздевалок и заканчивая фуд-кортом. Возле водной зоны планируется высадить крупномерные деревья, которые создадут дополнительную тень для отдыхающих.