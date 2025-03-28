Бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда обновят к лету

— Для безопасности и комфорта отдыхающих специалисты заменят старое деревянное покрытие пешеходных зон на прорезиненное, а также обустроят настил на посадочных местах по периметру объекта и приведут в порядок плиточное покрытие на дне бассейна. Комплексная модернизация ждет систему водоподготовки, новая система фильтрации позволит в 1,5 раза сократить время полного водообмена, — рассказали в пресс-службе ЦПКиО.