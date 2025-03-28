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В Новосибирском аэропорту у пассажира изъяли 12 саженцев винограда

Подкарантинный груз прибыл рейсом из Таджикистана.

Источник: Сибирское таможенное управление

Сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачёво им. А. И. Покрышкина выявили в багаже одного из пассажиров 12 саженцев винограда. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, черенки с корнями общим весом более 700 граммов пытался ввести в мегаполиса 38-летний мужчина, прибывший из Душанбе. Таможенникам он признался, что вёз виноград в подарок, а о том, что посадочный материал относится к подкарантинной продукции, может быть источником вредителей и поэтому подпадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию, он не знал.

В результате потенциально опасные саженцы были изъяты сотрудниками Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, а нарушителю назначен штраф, сумму которого в пресс-службе СТУ не назвали.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске прокуратура взяла на контроль ситуацию с закрытием аэропорта.