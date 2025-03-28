28 марта в Ростове-на-Дону синоптики обещают до +16 градусов

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую погоду в последний рабочий день. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.
По данным экспертов, 28 марта Ростов-на-Дону встретит переменной облачностью и весенним потеплением. Дневная температура составит +14…+16°C, что на 2−3 градуса выше климатической нормы для этого времени года.
Утренние показатели составят +6…+8°C. Вечером в городе ожидается до +12 градусов. Ветер в этот день ожидается восточный. Его порывы составят до 12 м/с. Влажность ожидается 55−60%. Атмосферное давление: 747−749 мм рт.ст.
Метеорологи отмечают, что текущие температурные показатели соответствуют средним значениям за последние пять лет. Ночью 29 марта ожидается понижение температуры до +4…+6°C.