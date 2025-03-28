За неделю в Воронежской области подорожали свекла и сливочное масло

Больше всего подорожала свекла — на 7,8 процента (стоит почти 53 рубля). Да и в целом стал дороже «борщевой набор»: капуста подросла в цене на 1,63% (стоит 52,47 рубля), картофель — на 4,73% (67,27 рубля), морковь — на 1,72% (37,26 рубля), лук — на 0,54% (51,38 рубля). Цена на сливочное масло выросла на 1,3%, на помидоры — на 2%, на мороженую рыбу — на 1,2%, на бананы — на 2%.