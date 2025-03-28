В Екатеринбурге три автобуса изменят маршруты из-за репетиций парада к 80-летию Победы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения трех автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В эти дни с 9:00 до 14:00 автобусы будут ездить так:
- № 81 «17 Мехколонна — Авангард». Маршрут укорочен до остановки «Окраинная». Путь следования: Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Шевченко — Советская — Сулимова — Данилы Зверева.
- № 77 «Ритейл Парк (Солнечный) — Высоцкого». Путь следования: Нескучная — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — 8 Марта — Шварца — Белинского — Малышева — Высоцкого.
- № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал». Путь следования: Нескучная — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — Ферганская — Агрономическая — Военная — Московская — Щорса — 8 Марта — Циолковского.
Напомним, в некоторые дни апреля в связи с репетицией парада Победы в Екатеринбурге будут перекрывать движение на шести улицах города.