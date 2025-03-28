В Екатеринбурге три автобуса изменят маршруты из-за репетиций парада к 80-летию Победы

По данным мэрии, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения трех автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В эти дни с 9:00 до 14:00 автобусы будут ездить так: