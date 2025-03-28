В центре Омска под обломками аварийного дома погиб человек

Спасатели вытащили мужчину из-под обломков ветхого здания на улице Звездова. Омич был внутри строения, когда оно обрушилось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На месте обрушения работали восемь спасателей. Они извлекли пострадавшего из-под обломков и передали медикам. Спасти мужчину не удалось. Он погиб от полученных травм.
Судя по кадрам видео, трагедия произошла в доме по адресу: улица Звездова, 60 / улица Куйбышева, 44. Четырехквартирный дом 1956 года постройки был признан аварийным в 2016 году и полностью расселен в 2023 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный дом на Гоголя.