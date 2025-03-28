Объявлено время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В воскресенье 30 марта, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах.
В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны немного отличается.
Время начала намаза по областям:
- Андижанская область — 06.20.
- Бухарская область — 06.50.
- Джизакская область — 06.40.
- Навоийская область — 06.50.
- Наманганская область — 06.20.
- Самаркандская область — 06.40.
- Сырдарьинская область — 06.40.
- Сурхандарьинская область — 06.45.
- Ташкентская область — 06.30.
- город Ташкент — 06.30.
- Ферганская область — 06.20.
- Хорезмская область — 07.05.
- Кашкадарьинская область — 06.45.
- Каракалпакстан — 07.15.
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.
Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.