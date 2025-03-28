В Петербурге возрождают «Городские танцевальные веранды»

Главной летней локацией под звуки Оркестра штаба Ленинградского военного округа станет Юсуповский сад, осенью и зимой вечера пройдут в атриуме Центрального музея связи имени А. С. Попова. Также потанцевать получится в саду Девятого Января в Кировском районе, в парке «Имени И. В. Бабушкина» в Невском районе, в Таврическом саду в Центральном районе и на площади около КДЦ «Подвиг» в Колпино. Кроме того, площадки организуют в Румянцевском саду, на площади перед КДК «Красносельский», летней эстраде в Московском парке Победы, площади у театра «Буфф» и проспекте Ленина, 15, перед КДЦ «Максим», в Пушкинском районе — перед ДК, в Сестрорецке — в «Дубках», в Зеленогорске — у «Стрекозы».