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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Майами

Белоруска Арина Соболенко поборется за первое место в финале турнира в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами категории WTA-1000.

Для этого белоруске в полуфинальном матче пришлось обыграть итальянскую теннисистку Жасмин Паолини (6 строчка мирового рейтинга). Первая ракетка мира одержала победу над итальянкой со счетом 6:2, 6:2.

Соперница Соболенко в финале пока неизвестна. На корт против белоруски выйдет либо американка Джессика Пегула (4-я ракетка мира), либо филиппинка Александра Эала (140-е строчка мирового рейтинга).

Напомним, призовой фонд теннисного турнира серии WTA-1000 в Майами составляет почти 9 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что белоруска Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс.