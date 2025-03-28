Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами категории WTA-1000.
Для этого белоруске в полуфинальном матче пришлось обыграть итальянскую теннисистку Жасмин Паолини (6 строчка мирового рейтинга). Первая ракетка мира одержала победу над итальянкой со счетом 6:2, 6:2.
Соперница Соболенко в финале пока неизвестна. На корт против белоруски выйдет либо американка Джессика Пегула (4-я ракетка мира), либо филиппинка Александра Эала (140-е строчка мирового рейтинга).
Напомним, призовой фонд теннисного турнира серии WTA-1000 в Майами составляет почти 9 миллионов долларов.
Ранее мы писали, что белоруска Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс.