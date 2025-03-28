Новосибирцы страдают от перебоев с водой и ждут решения до 2030 года

Мария Гречнева, планировавшая переехать в новую квартиру, пока не может этого сделать из-за отсутствия воды. «Почему мы должны жить как в доисторические времена — покупать воду в магазине и носить пятилитровые бутылки с водой, чтобы была хотя бы возможность поддерживать гигиену ребенка?» — возмущается она.