Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы страдают от перебоев с водой и ждут решения до 2030 года

Попытки решить проблему самостоятельно с помощью накопительных баков и насосов оказались неэффективными.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители ЖК в поселке Ложок Новосибирской области столкнулись с серьезными проблемами водоснабжения, сообщает «Прецедент». Новые дома сдали в сентябре 2024 года, но уже через несколько месяцев новоселы начали жаловаться на ежедневные перебои с водой.

Мария Гречнева, планировавшая переехать в новую квартиру, пока не может этого сделать из-за отсутствия воды. «Почему мы должны жить как в доисторические времена — покупать воду в магазине и носить пятилитровые бутылки с водой, чтобы была хотя бы возможность поддерживать гигиену ребенка?» — возмущается она.

Попытки решить проблему самостоятельно с помощью накопительных баков и насосов оказались неэффективными из-за слабого напора воды. Жители предъявляют претензии не только к властям, но и к застройщику.

В ООО СЗ «Академ-Развитие» утверждают, что выполнили все условия по подключению к водоснабжению, и за обеспечение водой отвечает МУП «Ложок». Застройщик также готов инвестировать в решение проблемы и направил предложения в администрацию Новосибирского района.

Подключение Ложка к системе «Горводоканала» — единственный кардинальный способ решения проблемы, но его реализация затянется до 2030 года. Проектирование займет около двух лет, а строительство — еще три года.