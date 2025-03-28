Новосибирцы страдают от перебоев с водой и ждут решения до 2030 года

Жители ЖК в поселке Ложок Новосибирской области столкнулись с серьезными проблемами водоснабжения, сообщает «Прецедент». Новые дома сдали в сентябре 2024 года, но уже через несколько месяцев новоселы начали жаловаться на ежедневные перебои с водой.
Мария Гречнева, планировавшая переехать в новую квартиру, пока не может этого сделать из-за отсутствия воды. «Почему мы должны жить как в доисторические времена — покупать воду в магазине и носить пятилитровые бутылки с водой, чтобы была хотя бы возможность поддерживать гигиену ребенка?» — возмущается она.
Попытки решить проблему самостоятельно с помощью накопительных баков и насосов оказались неэффективными из-за слабого напора воды. Жители предъявляют претензии не только к властям, но и к застройщику.
В ООО СЗ «Академ-Развитие» утверждают, что выполнили все условия по подключению к водоснабжению, и за обеспечение водой отвечает МУП «Ложок». Застройщик также готов инвестировать в решение проблемы и направил предложения в администрацию Новосибирского района.
Подключение Ложка к системе «Горводоканала» — единственный кардинальный способ решения проблемы, но его реализация затянется до 2030 года. Проектирование займет около двух лет, а строительство — еще три года.