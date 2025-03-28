Главные новости 28 марта 2025 года

Миллиардер и член команды президента США Илон Маск заявил, что корабль «Америка» может «утонуть», если аппарат правительства и расходы бюджета не будут сокращены. Работу по оптимизации трат глава департамента эффективности сравнил с «революцией», в результате которой США получили независимость от Великобритании.