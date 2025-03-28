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Главные новости 28 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 марта 2025 года.

Путин предложил ввести на Украине временное управление

Источник: Пресс-служба Президента России

На Украине для заключения перемирия с Россией возможно введение временного управления под эгидой ООН, США, стран Европы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Временное управление необходимо для проведения демократических выборов в стране с последующим формированием законного правительства.

Короля Великобритании экстренно госпитализировали

Источник: AP 2024

Короля Великобритании Карла III доставили в больницу под наблюдение врачей. Состояние монарха ухудшилось из-за возникновения побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. В Букингемском дворце отметили, что это временное состояние. Все назначенные ранее встречи короля перенесены.

План США по сделке с минералами может закрыть для Украины вход в ЕС

Источник: AP 2024

Агентство Bloomberg после анализа соглашения Вашингтона и Киева по полезным ископаемым предположило, что сотрудничество со Штатами помешает Украине вступить в ЕС. Согласно договоренности, украинские ресурсы будут поступать преимущественно в США, что беспрецедентно расширит американское влияние.

США вовремя не внесли взнос в ВТО

Источник: Reuters

США просрочили выплату взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ранее СМИ сообщали о том, что Белый дом не оплатил членство за 2024 и 2025 годы. Опоздание Штатов с погашением задолженности повлияет на оперативный потенциал секретариата ВТО, которому придется работать в условиях финансовых ограничений.

Маск считает, что кораблю «Америка» может понадобиться «революция»

Источник: Reuters

Миллиардер и член команды президента США Илон Маск заявил, что корабль «Америка» может «утонуть», если аппарат правительства и расходы бюджета не будут сокращены. Работу по оптимизации трат глава департамента эффективности сравнил с «революцией», в результате которой США получили независимость от Великобритании.