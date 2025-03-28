Главные новости 28 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 марта 2025 года.
Путин предложил ввести на Украине временное управление
На Украине для заключения перемирия с Россией возможно введение временного управления под эгидой ООН, США, стран Европы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Временное управление необходимо для проведения демократических выборов в стране с последующим формированием законного правительства.
Короля Великобритании экстренно госпитализировали
Короля Великобритании Карла III доставили в больницу под наблюдение врачей. Состояние монарха ухудшилось из-за возникновения побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. В Букингемском дворце отметили, что это временное состояние. Все назначенные ранее встречи короля перенесены.
План США по сделке с минералами может закрыть для Украины вход в ЕС
Агентство Bloomberg после анализа соглашения Вашингтона и Киева по полезным ископаемым предположило, что сотрудничество со Штатами помешает Украине вступить в ЕС. Согласно договоренности, украинские ресурсы будут поступать преимущественно в США, что беспрецедентно расширит американское влияние.
США вовремя не внесли взнос в ВТО
США просрочили выплату взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ранее СМИ сообщали о том, что Белый дом не оплатил членство за 2024 и 2025 годы. Опоздание Штатов с погашением задолженности повлияет на оперативный потенциал секретариата ВТО, которому придется работать в условиях финансовых ограничений.
Маск считает, что кораблю «Америка» может понадобиться «революция»
Миллиардер и член команды президента США Илон Маск заявил, что корабль «Америка» может «утонуть», если аппарат правительства и расходы бюджета не будут сокращены. Работу по оптимизации трат глава департамента эффективности сравнил с «революцией», в результате которой США получили независимость от Великобритании.