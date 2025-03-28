Черная пятница: Кому в Кишиневе придется провести целый день без света в своих домах и офисах — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 28 марта 2025.
Центр
- А. Хыждеу, 71−77, 104, Кагул, 9−11, 15A, 19−23, 27, 31,35−39, 16−22, Галбена, 1−3, 2, 6, Г. Уреке, 58, 64−70, 67−69, 73, Шипотелор, 2, Сырбяска, 2, 5−7, 7A, Р. Цирильсон, 17−19, 21A, А. Влэхуца, 1, 9, 13D, 15, 21, 20, 24, 34−38 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы
- Узинелор, 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 210/8, 214, 858, 9999 — с 11:00 до 17:00.
Рышкановка
- Дойна, 108, 118, 122, 126, 148/2, 150, 150W, 150/1−150/7, 150/11, 150/23−150/27, 150/2−150/14, 150/26, 150/30, 150/114−150/116, 150/120, 150/124, 154/1, 154/2, 154/3, 154/5, 154/7 — с 09:20 до 19:00.
- Анкара, 6, К. Орхеюлуй, 105, Кукорилор, 16/3, 47, 49, 49A, 49D, 58, Дойна, 150a, 150/2, 152/1 — с 09:20 до 17:00.