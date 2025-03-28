В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс

1 этап — с 9.00 (самарское время) с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.