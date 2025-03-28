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Воронежцам объяснили причину регулярных отключений света в Северном микрорайоне

Жители Северного микрорайона снова жалуются на перебои с электричеством. Очередные отключения света вновь затронули жителей улиц Лизюкова, Владимира Невского и Антонова-Овсеенко. Начиная с выходных, они периодически остаются без света. Со слов местных жителей, электричество пропадает ежедневно — иногда на несколько минут, а порой и на несколько часов.

Такие неприятные сюрпризы продолжаются на протяжении последних нескольких дней.

Помимо того, что отключение электричества создает бытовые неудобства местным жителям, есть проблемы и посерьезней — из-за неработающего в периоды отключений оборудования 4-я поликлиника, расположенная на улице Лизюкова, не может принять пациентов. А некоторые ведь ждут своих талонов месяцами.

«Воронежская горэлектросеть» пеняет на старые, изношенные сети. Мол, именно из-за них и возникают перебои с подачей электроэнергии. Впрочем, есть и хорошая новость — сейчас специалисты как раз занимаются обновлением электросетей. Причем, не только тех, что обслуживают жителей Северного микрорайона, но также и Ленинского, Центрального и Коминтерновского районов.

В апреле в Ленинском районе обещают заменить 1,2 километра кабеля, что облегчит жизнь жителям ул. Кирова, Куцыгина и Пушкинской, а в Коминтерновском будет заменен 1,1 км. На время работ отключать от сетей жителей вышеозначенных районов не будут, электричества в их домах не будет лишь в период переключения на новые линии.