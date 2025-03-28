Воронежцам объяснили причину регулярных отключений света в Северном микрорайоне

В апреле в Ленинском районе обещают заменить 1,2 километра кабеля, что облегчит жизнь жителям ул. Кирова, Куцыгина и Пушкинской, а в Коминтерновском будет заменен 1,1 км. На время работ отключать от сетей жителей вышеозначенных районов не будут, электричества в их домах не будет лишь в период переключения на новые линии.