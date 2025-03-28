Моряков из Приморья лечат в Южной Корее после пожара на судне

Шестеро моряков из России, получивших травмы во время пожара на судне Crystal Asia в порту южнокорейского Пусана, продолжают лечение в местных клиниках. Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, их вернут в Россию после улучшения состояния здоровья.
Возгорание произошло в машинном отделении судна, приписанного к порту Владивосток, в среду, 26 марта. Потребовалось сорок минут, чтобы потушить огонь. Судно, обнаруженное патрульным катером береговой охраны Республики Корея, отбуксировали в порт Камчхон, где оно пробудет как минимум месяц — до завершения ремонтных работ и расследования инцидента.
На борту находились 23 члена экипажа: 22 гражданина России и один — Беларуси. Тринадцать россиян зарегистрированы в Приморье, ещё семеро, согласно данным капитана, проживают в крае без постоянной прописки. Пострадавшие — шесть человек — остаются под наблюдением врачей. Двое из них на момент происшествия находились в тяжёлом состоянии: одному провели срочную операцию, у второго диагностировали ожоги второй и третьей степени. По последним данным, оба моряка в сознании, их состояние стабилизировалось.
Пресс-служба уточнила, что большая часть экипажа останется на судне во время стоянки в Пусане. Расследование причин пожара ведётся при участии южнокорейских и российских специалистов. По предварительным показаниям членов команды, дым в машинном отделении появился внезапно. Точные обстоятельства возгорания пока не раскрываются.