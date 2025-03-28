Моряков из Приморья лечат в Южной Корее после пожара на судне

На борту находились 23 члена экипажа: 22 гражданина России и один — Беларуси. Тринадцать россиян зарегистрированы в Приморье, ещё семеро, согласно данным капитана, проживают в крае без постоянной прописки. Пострадавшие — шесть человек — остаются под наблюдением врачей. Двое из них на момент происшествия находились в тяжёлом состоянии: одному провели срочную операцию, у второго диагностировали ожоги второй и третьей степени. По последним данным, оба моряка в сознании, их состояние стабилизировалось.