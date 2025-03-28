В Хабаровске попечитель погибшего в СВО солдата смог получить выплату

В Хабаровске состоялся судебный процесс, в котором рассматривался иск женщины к страховой компании «СОГАЗ», — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Она обратилась в суд с просьбой признать её фактическим воспитателем погибшего военнослужащего и потребовала выплату страховой суммы в связи с его гибелью при исполнении воинского долга.
По словам женщины, она воспитывала погибшего в СВО юношу с его трехлетнего возраста. Семья жила вместе, и она брала на себя все обязанности по его содержанию и воспитанию до того, как он был призван на службу в 2022 году. Однако, несмотря на длительное совместное проживание, страховщик отказался выплатить женщине положенную компенсацию, утверждая, что она не является законным опекуном погибшего.
Районный суд встал на сторону истца, признав, что женщина действительно исполняла обязанности по воспитанию и содержанию в течение долгих лет. Суд отметил, что по всем критериям она являлась его фактическим воспитателем, и потому имела право на получение страховой выплаты, несмотря на отсутствие официального статуса опекуна.
Судебная коллегия апелляционной инстанции поддержала решение первой инстанции, учитывая правовую позицию Конституционного Суда, согласно которой члены семьи военнослужащего имеют право на социальную поддержку в случае его гибели при исполнении воинского долга.
Суд признал, что женщина, воспитывавшая погибшего в СВО военнослужащего на протяжении более 10 лет, заслуживает помощи в этот трудный момент, и отклонил доводы о том, что ей не положена выплата. Таким образом, суд подтвердил справедливость исковых требований женщины.