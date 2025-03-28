В Хабаровске попечитель погибшего в СВО солдата смог получить выплату

По словам женщины, она воспитывала погибшего в СВО юношу с его трехлетнего возраста. Семья жила вместе, и она брала на себя все обязанности по его содержанию и воспитанию до того, как он был призван на службу в 2022 году. Однако, несмотря на длительное совместное проживание, страховщик отказался выплатить женщине положенную компенсацию, утверждая, что она не является законным опекуном погибшего.