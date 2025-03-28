Цитрат серебра улучшил мышам память

Наночастицы серебра используют при лечении ран и ожогов и при изготовлении медицинских изделий. Ученые также исследуют возможности серебра в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза. Однако у этого элемента есть и недостатки — он может негативно воздействовать на центральную нервную систему. Исследователи Курчатовского института в поиске оптимальных форм применения серебра в медицине испытали на животных наночастицы серебра и цитрата серебра (соединение соли серебра и лимонной кислоты).