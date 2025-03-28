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Воронежский заповедник переходит на летний режим работы

С 29 марта экскурсионные объекты начнут работать больше.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский заповедник сообщил о переходе на летний режим работы. С 29 марта продолжительность работы объектов увеличится на один час.

Музей природы, Бобровый городок, экологическая тропа «Черепахинская» станут доступны для посещения с 9.00 до 18.00 без перерыва со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).

Музеи пожаров, Василия Пескова и «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» открыты для посещения в фиксированное время по графику.

С 1 апреля начинает работу Веревочный парк «Ежкины дорожки» — по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.