Воронежский заповедник переходит на летний режим работы

Воронежский заповедник сообщил о переходе на летний режим работы. С 29 марта продолжительность работы объектов увеличится на один час.
Музей природы, Бобровый городок, экологическая тропа «Черепахинская» станут доступны для посещения с 9.00 до 18.00 без перерыва со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).
Музеи пожаров, Василия Пескова и «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» открыты для посещения в фиксированное время по графику.
С 1 апреля начинает работу Веревочный парк «Ежкины дорожки» — по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.