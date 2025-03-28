Елена Дятлова заявила, что в Калининграде «тяжело» с общественными туалетами

«Да, мы запустили в Калининграде программу установки туалетов, мы установили туалеты в Южном парке, в районе набережной Трибуца (у площадки для воркаута) и на всей территории города, — сообщила она, а потом, сделав паузу, продолжила, — большой вандализм! Действительно, огромный вандализм, когда ломается оборудование, выламываются двери, внутри помещения всё разносится. В Южном парке туалет закрыт именно из-за вандализма. Точно такая же ситуация на Московском проспекте. Мы, конечно, делаем обращение в полицию, понятно, что по камерам выявляют наших подростков (последние акты вандализма совершены ими). Это просто прискорбно».