В Новогиреево появилось парковочное пространство на месте закрытой автостоянки

В рамках развития городской среды и обустройства новых общественных пространств для жителей Москвы инспекция совместно с профильными ведомствами продолжает работу по планомерному выводу из хозяйственного оборота ряда коммерческих автостоянок для дальнейшего обустройства бесплатных парковок для жителей. Одно из таких новых свободных парковочных пространств появилось в жилом квартале района Новогиреево.
«Земельный участок площадью 1700 кв. м рядом с домом 26 на Зеленом проспекте ранее был предоставлен городом в краткосрочную аренду под огороженную платную стоянку, но после окончания договора аренды его продление было признано нецелесообразным. С целью увеличить в городе количество доступных машино-мест было принято решение освободить территорию площадью 1700 кв. м от ограждений для последующей организации на этом месте бесплатной парковки», — рассказал Иван Бобров.
В результате забор и шлагбаум демонтировали, на участке обновили асфальтовое покрытие, и теперь для жителей ближайших домов доступны свыше 50 парковочных мест.