В Новогиреево появилось парковочное пространство на месте закрытой автостоянки

«Земельный участок площадью 1700 кв. м рядом с домом 26 на Зеленом проспекте ранее был предоставлен городом в краткосрочную аренду под огороженную платную стоянку, но после окончания договора аренды его продление было признано нецелесообразным. С целью увеличить в городе количество доступных машино-мест было принято решение освободить территорию площадью 1700 кв. м от ограждений для последующей организации на этом месте бесплатной парковки», — рассказал Иван Бобров.