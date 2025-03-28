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В Новогиреево появилось парковочное пространство на месте закрытой автостоянки

ТАСС, 28 марта. На освобожденном участке на востоке столицы жители получили возможность беспрепятственно парковать более 50 автомобилей. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В рамках развития городской среды и обустройства новых общественных пространств для жителей Москвы инспекция совместно с профильными ведомствами продолжает работу по планомерному выводу из хозяйственного оборота ряда коммерческих автостоянок для дальнейшего обустройства бесплатных парковок для жителей. Одно из таких новых свободных парковочных пространств появилось в жилом квартале района Новогиреево.

«Земельный участок площадью 1700 кв. м рядом с домом 26 на Зеленом проспекте ранее был предоставлен городом в краткосрочную аренду под огороженную платную стоянку, но после окончания договора аренды его продление было признано нецелесообразным. С целью увеличить в городе количество доступных машино-мест было принято решение освободить территорию площадью 1700 кв. м от ограждений для последующей организации на этом месте бесплатной парковки», — рассказал Иван Бобров.

В результате забор и шлагбаум демонтировали, на участке обновили асфальтовое покрытие, и теперь для жителей ближайших домов доступны свыше 50 парковочных мест.