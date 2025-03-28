ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру из-за ненадлежащей подготовки ответственных служб к возможным ЧС.
С марта 2019 года пост губернатора региона занимал Денис Паслер. В среду президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область, а главе правительства ДНР Евгению Солнцеву — Оренбургскую область.
«В Оренбургской области при проверке готовности сил и средств регионального звена к весеннему паводку прокуратурой вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения. Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными. В связи с этим губернатору региона в феврале внесено представление», — говорится в сообщении.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
В марте 2025 года правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года. По данным местных властей, люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились.