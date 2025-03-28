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Водителей Ростовской области предупредили о тумане

В Ростовской области водителей предупредили о снижении видимости из-за тумана.

Источник: Комсомольская правда

«Автодор» предупреждает о снижении видимости и призывает к повышенной осторожности на дорогах. Об этом сообщили на официальной странице госкомпании.

28 марта на федеральной трассе М-4 «Дон», проходящей по территории Ростовской области, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются дожди и туман, что может значительно снизить видимость на дороге. Об этом сообщает «Автодор».

В связи с этим, водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В условиях непогоды существенно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.