Водителей Ростовской области предупредили о тумане

«Автодор» предупреждает о снижении видимости и призывает к повышенной осторожности на дорогах. Об этом сообщили на официальной странице госкомпании.
28 марта на федеральной трассе М-4 «Дон», проходящей по территории Ростовской области, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются дожди и туман, что может значительно снизить видимость на дороге. Об этом сообщает «Автодор».
В связи с этим, водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В условиях непогоды существенно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.