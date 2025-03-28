Более 18 тыс. человек посетили «Ночь театров» в Москве

«13-я “Ночь театров” объединила свыше 18 тыс. москвичей и гостей столицы. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году: тогда к акции присоединились около 10 тыс. человек. Впервые в этом году в креативном пространстве “Новый Манеж” мы организовали театральный марафон, который длился больше 12 часов, и любимая москвичами акция получилась по-настоящему ночной — она продолжалась до 5:00», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.