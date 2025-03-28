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Более 18 тыс. человек посетили «Ночь театров» в Москве

В Москве с 27 на 28 марта ежегодную акцию «Ночь театров» посетили более 18 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«13-я “Ночь театров” объединила свыше 18 тыс. москвичей и гостей столицы. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году: тогда к акции присоединились около 10 тыс. человек. Впервые в этом году в креативном пространстве “Новый Манеж” мы организовали театральный марафон, который длился больше 12 часов, и любимая москвичами акция получилась по-настоящему ночной — она продолжалась до 5:00», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

Как уточняется, в рамках акции прошло более 120 различных мероприятий — творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции, перформансы, театральные квизы, экскурсии и променады.

«Самыми популярными среди зрителей стали Московский музыкальный театр “Геликон-опера”, Московский театр оперетты, Московский государственный академический театр “Русская песня”, Московский театр на Таганке и креативное пространство “Новый Манеж”, — добавили в департаменте.