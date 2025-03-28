В Москве обновили более 1,3 километра газопровода

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более 1,3 километра газовых сетей в районе Текстильщики. Это более половины от объема работ, которые начались в октябре 2024 года. В общей сложности планируется заменить более 2,4 километра газопровода на участке от улицы Юных Ленинцев, дом 27/14, до улицы Малышева, дом 21», — говорится в сообщении.