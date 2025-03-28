В Москве обновили более 1,3 километра газопровода

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более 1,3 километра газовых сетей в районе Текстильщики. Это более половины от объема работ, которые начались в октябре 2024 года. В общей сложности планируется заменить более 2,4 километра газопровода на участке от улицы Юных Ленинцев, дом 27/14, до улицы Малышева, дом 21», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты АО «Мосгаз» обновляют сети низкого давления, меняют старые стальные трубы на современные полиэтиленовые. Они устойчивы к коррозии и перепадам температуры, что позволяет обеспечить надежную подачу газа в течение многих лет. Работы ведутся в сложных условиях плотной городской застройки и насыщенной подземной инфраструктуры. Чтобы уменьшить неудобства для местных жителей, используется комбинированный метод реконструкции, совмещающий открытую и закрытую прокладку труб.
«Переключение газопровода будет производиться на фасадах домов с установкой антивандальных шаровых кранов, что обеспечит оперативный контроль подачи газа и повысит безопасность газоснабжения. Благодаря слаженной работе и применению передовых технологий новые инженерные сети, рассчитанные на срок службы более 40 лет, будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года», — уточняется в сообщении.