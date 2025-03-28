В Самаре изменили маршрут автобуса No 61 с 28 марта

С 28 марта в Самаре вступили в силу изменения в схеме движения автобуса No 61. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта города, это связано с открытием нового участка улицы 22 Партсъезда, который состоялся 27 марта. Теперь автобус будет следовать по улице 22 Партсъезда, которая является дублером улицы Ново-Садовая, и изменения коснутся маршрута в обе стороны.
Вчера утром была открыта четырехполосная реконструированная трасса, которая соединяет Московское шоссе с улицами Ново-Садовой и Солнечной. Работы по обновлению этого участка начались в 2023 году. Новый маршрут позволит значительно разгрузить другие перекрестки, что, в свою очередь, должно снизить уровень пробок на Московском шоссе.
Кроме того, в планах мэрии — продолжение улицы Авроры, одной из ключевых магистралей города, до Ново-Садовой. Эти меры направлены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение комфорта передвижения для жителей Самары.