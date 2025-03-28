Аферисты рассылают сообщения от директора омской Пожарно-спасательной службы

Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах от Пожарно-спасательной службы Омской области. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
Неизвестные отправляют сообщения якобы от имени директора бюджетного ведомства Тараса Шевченко. Какая именно информация содержится в сообщениях, не уточняется.
Всем, кому поступили и поступят подобные сообщения, напоминают, что отвечать на них нельзя в ни в коем случае.
Ранее «КП Омск» сообщала, что мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации.