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Аферисты рассылают сообщения от директора омской Пожарно-спасательной службы

Омичей предупреждают об опасности ответа на подобные сообщения.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах от Пожарно-спасательной службы Омской области. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Неизвестные отправляют сообщения якобы от имени директора бюджетного ведомства Тараса Шевченко. Какая именно информация содержится в сообщениях, не уточняется.

Всем, кому поступили и поступят подобные сообщения, напоминают, что отвечать на них нельзя в ни в коем случае.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации.