Лукашенко дал белорусское гражданство 311 иностранцам, прибывшим в страну

В пресс-службе уточнили, что кроме выходцев из Украины белорусское гражданство получили люди, страной прибытия которых были Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Молдова, Россия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.