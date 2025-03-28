Лукашенко дал белорусское гражданство 311 иностранцам, прибывшим в страну

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о приеме в белорусское гражданство 311 человек, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусское гражданство получили 285 взрослых и 26 детей.
В пресс-службе уточнили, что кроме выходцев из Украины белорусское гражданство получили люди, страной прибытия которых были Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Молдова, Россия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Но также одновременно белорусский президент принял решение отклонить заявления о приеме в гражданство ряда лиц, которыми неоднократно нарушалось законодательство Беларуси.
Накануне еще Александр Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».