Цены на продукты в Красноярском крае выросли на 12% за год

Эксперты связывают рост цен с неблагоприятными погодными условиями, которые негативно отразились на урожае в прошлом сезоне. По словам представителя красноярского отделения ЦБ Юрия Болячина, сокращение запасов и увеличение затрат на доставку привозных овощей также способствовали удорожанию. В результате цены на картофель, морковь и капусту выросли значительно быстрее, а издержки на обслуживание теплиц также увеличились.