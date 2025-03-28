Цены на продукты в Красноярском крае выросли на 12% за год

Согласно официальным данным, продукты питания в Красноярском крае подорожали на 12% за последний год.
Эксперты связывают рост цен с неблагоприятными погодными условиями, которые негативно отразились на урожае в прошлом сезоне. По словам представителя красноярского отделения ЦБ Юрия Болячина, сокращение запасов и увеличение затрат на доставку привозных овощей также способствовали удорожанию. В результате цены на картофель, морковь и капусту выросли значительно быстрее, а издержки на обслуживание теплиц также увеличились.
Общая годовая инфляция в Красноярском крае составила 10,6%, однако в следующем году ожидается снижение этого показателя до 4%.