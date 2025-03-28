Врезались лоб в лоб: на Центральной улице Уфы произошла жесткая авария легковушек

В Уфе на Центральной улице произошла авария с участием двух иномарок. Подробности аварии рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Накануне, 27 марта, поздним вечером 22-летний водитель «Фольксваген Поло» лоб в лоб врезался в «Хендай Крета». После удара немецкий автомобиль влетел в опору электропередач.
— В результате ДТП водители обеих автомашин и пассажир «Фольксваген Поло» с различными травмами доставлены в больницу, — добавили в ГАИ.
По факту аварии начато разбирательство.
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