Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой рассмотреть возможность реализации поступивших от СК России предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества, позволяя выйти на действенные решения.
Как уточнили в пресс-службе, следователи, ссылаясь на примеры расследуемых уголовных дел, отмечают, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко «представляют серьезную угрозу» для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак.
«Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова; усилении контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; переформатировании системы мест содержания безнадзорных животных; установлении повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях (ввести обязательное прохождение специального обучения, по итогам которого инициировать получение разрешения (лицензии) для указанных целей, запретить самовыгул наиболее опасных животных); обязательном учете и чипировании домашних животных», — говорится в сообщении.
По мнению Володина, предложения заслуживают внимания и поддержки.