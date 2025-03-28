Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным

Как уточнили в пресс-службе, следователи, ссылаясь на примеры расследуемых уголовных дел, отмечают, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко «представляют серьезную угрозу» для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак.