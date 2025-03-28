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В Усть-Кутском районе закрыли ледовую переправу

Такое решение приняли из-за плохого состояния льда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередная переправа закрылась 28 марта 2025 в Иркутской области. На этот раз в Усть-Кутском районе на реке Лене — «Верхнемарково — Марково». Причина все та же — некрепкий лед. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, на участке выполнили все работы, обеспечивающие безопасность, среди них установка запрещающих знаков и блокировка съездов.

— На сегодняшний день в области действует 31 зимник. Автолюбителей просят соблюдать требования безопасного передвижения по ледовым дорогам. Обязательно соблюдение скоростных режимов и дистанции между автомобилями! Запрещено превышать максимальную нагрузку на покрытие, нельзя останавливаться, делать развороты, рывки и обгоны, — напомнили в ведомстве.

Важно! Пока едете по льду, не пристегивайте ремни безопасности, не закрывайте стекла — в экстренной ситуации это поможет вовремя покинуть салон авто. Движение вне переправ смертельно опасно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина попал в больницу после нападения собаки в поселке Усть-Ордынском.