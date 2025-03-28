В Усть-Кутском районе закрыли ледовую переправу

Очередная переправа закрылась 28 марта 2025 в Иркутской области. На этот раз в Усть-Кутском районе на реке Лене — «Верхнемарково — Марково». Причина все та же — некрепкий лед. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, на участке выполнили все работы, обеспечивающие безопасность, среди них установка запрещающих знаков и блокировка съездов.