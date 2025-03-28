За все время работ в Крыму очистили более 232 километров берега от мазута

Об этом сообщили в МЧС России.
Всего спасатели и волонтеры собрали более 796 тонн загрязненного песка и грунта. В регионе обследуют 525,4 километра берега.
В Севастополе обследуют 165 километров берега на наличие мазута. С начала работ собрали и вывезли 842,4 тонны загрязненного грунта.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направило еще 104,8 млн рублей из резервного фонда на устранение последствий разлива продуктов нефтепереработки. Средства направят на приобретение биосорбента и боновых заграждений.
Президент России Владимир Путин сообщал, что крушение танкеров показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы и экономики приводит халатность.