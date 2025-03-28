Тепло до 25 градусов вернется в Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы Казахстана, здесь ожидается ясная солнечная погода.
«На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря», — рассказали синоптики.
Температурный фон в Казахстане
На западе страны повышение ночью от 3 мороза — 5 тепла до 5−15 тепла, днем 10−18 до 12−25 тепла. На северо-западе повышение температуры воздуха ночью от 5 мороза — 5 тепла до 1−8 тепла, днем от 10−16 тепла до 10−20 тепла. На севере ночью 6 мороза — 3 тепла, днем 7−15 тепла.
В центре страны небольшое повышение температуры ночью от 1−9 мороза до 5 мороза — 2 тепла, днем от 4−12 до 7−15 тепла. На востоке ночью 2−15 мороза, днем повышение от 5−15 до 10−18 тепла. На юге ночью 0−5 тепла, днем повышение от 12−18 до 17−22 тепла. На юго-востоке ночью 10 мороза — 3 тепла, днем повышение от 7−15 до 12−22 тепла.