Тепло до 25 градусов вернется в Казахстан

В центре страны небольшое повышение температуры ночью от 1−9 мороза до 5 мороза — 2 тепла, днем от 4−12 до 7−15 тепла. На востоке ночью 2−15 мороза, днем повышение от 5−15 до 10−18 тепла. На юге ночью 0−5 тепла, днем повышение от 12−18 до 17−22 тепла. На юго-востоке ночью 10 мороза — 3 тепла, днем повышение от 7−15 до 12−22 тепла.