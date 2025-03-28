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Власти Ростова хотят вернуть фонтан на площадь Ленина

Врио главы региона Юрий Слюсарь поручил восстановить фонтан на площади Ленина и организовать там зоны отдыха. Об этом он сообщил на встрече с общественниками.

На площади Ленина не будут строить 15-метровый ТЦ.

Жители улицы Ленина пожаловались главе области, что здесь мало мест отдыха и нет ни одного парка рядом.

Слюсарь дал поручение договориться с собственницей зданий, выплатить ей компенсацию, но стройку ТЦ остановить. Вместо этого на площади хотят построить современный фонтан, летнее кафе, сделать зоны отдыха.

По данным активистов сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» глава области дал задание разработать мастер-план на площади Ленина до 1—2 мая.

Напомним, жители Ростова неоднократно выступили против строительства ТЦ на площади Ленина и просили вернуть фонтан.