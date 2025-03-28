Власти Ростова хотят вернуть фонтан на площадь Ленина

На площади Ленина не будут строить 15-метровый ТЦ.
Жители улицы Ленина пожаловались главе области, что здесь мало мест отдыха и нет ни одного парка рядом.
Слюсарь дал поручение договориться с собственницей зданий, выплатить ей компенсацию, но стройку ТЦ остановить. Вместо этого на площади хотят построить современный фонтан, летнее кафе, сделать зоны отдыха.
По данным активистов сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» глава области дал задание разработать мастер-план на площади Ленина до
Напомним, жители Ростова неоднократно выступили против строительства ТЦ на площади Ленина и просили вернуть фонтан.