Проверять авто на Крымском мосту будут вручную

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики — специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.