Публичную библиотеку в Ростове-на-Дону отремонтируют к 2027 году

Донская публичная библиотека, построенная по уникальному проекту 1965 года, получила международное признание. Она была отмечена премиями на конгрессах в Берлине (1972) и Бухаресте (1974), а также включена в список лучших библиотек мира ООН. Сегодня это одна из крупнейших библиотек России, важный культурный центр и место притяжения туристов.