Публичную библиотеку в Ростове-на-Дону отремонтируют к 2027 году

Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону готовится к капитальному ремонту. На обновление планируют потратить 2,1 млрд рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика, конкурс открыт на сайте госзакупок.
Исполнитель должен выполнить все поставленные задачи за 31 месяц. Работы на Пушкинской, 175а необходимо начать в 2025 году и завершить к 31 декабря 2027 года. Требуемый гарантийный срок на капремонт — 5 лет, недостатки будут устраняться подрядчиком за его счет.
Отмечается, что в этом году библиотека будет работать в обычном режиме, но с ограничениями на территории. В 2026—2027 годах здание и прилегающую территорию планируют закрыть.
Донская публичная библиотека, построенная по уникальному проекту 1965 года, получила международное признание. Она была отмечена премиями на конгрессах в Берлине (1972) и Бухаресте (1974), а также включена в список лучших библиотек мира ООН. Сегодня это одна из крупнейших библиотек России, важный культурный центр и место притяжения туристов.