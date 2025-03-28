В Иркутской области создают единую систему реабилитации для бойцов СВО

Материальная база для реабилитации активно укрепляется: только в 2023—2024 годах на оснащение госпиталя ветеранов войн направлено 39,3 млн рублей. Отделение реабилитации теперь может одновременно принимать 35 пациентов. С января 2025 года Фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в организации медицинской помощи для тех бойцов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться к специалистам.