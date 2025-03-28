В Иркутской области создают единую систему реабилитации для бойцов СВО. Планируется, что она будет работать в формате «единого окна». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, это позволит военнослужащим получать все виды медпомощи по месту жительства сразу после прохождения обязательной диспансеризации.
— Сегодня нас очень волнует вопрос превентивной профилактической работы с вернувшимися участниками СВО. Понимаем, что с ними должны взаимодействовать подготовленные психологи и психотерапевты, наркологи, чтобы не допустить негативных социальных явлений, — поделился заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунёв.
Особое внимание уделяется психологической поддержке — в регионе уже работают 41 кабинет медико-психологического консультирования и специализированная служба «Телефон доверия» для участников СВО с посттравматическими расстройствами.
Материальная база для реабилитации активно укрепляется: только в 2023—2024 годах на оснащение госпиталя ветеранов войн направлено 39,3 млн рублей. Отделение реабилитации теперь может одновременно принимать 35 пациентов. С января 2025 года Фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в организации медицинской помощи для тех бойцов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться к специалистам.