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В Иркутском районе женщина отсудила девять миллионов за смерть мужа в аварии

Работники предприятия не удостоверились в исправности грузовика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Семье погибшего работника из Иркутского района выплатят компенсацию морального вреда в размере девяти миллионов рублей. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на региональную прокуратуру, в феврале 2024 года супруг заявительницы погиб в страшной аварии — два грузовика столкнулись на автодороге Р-255 «Сибирь».

— Во время проверки выяснилось, что ДТП произошло по вине организации, которая не удостоверилась в исправности авто. Эксперты, привлечённые к расследованию, обнаружили повреждения ходовой части, рулевого управления и тормозной системы, которые возникли до аварии, — рассказали в агентстве.

Тогда с предприятия было решено взыскать компенсацию вреда, причинного семье погибшего. Суд требование удовлетворил, а значит, женщина и ее несовершеннолетние дети получат всю сумму.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что посетитель ночного клуба убил охранника в Бурятии.