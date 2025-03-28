В Иркутском районе женщина отсудила девять миллионов за смерть мужа в аварии

— Во время проверки выяснилось, что ДТП произошло по вине организации, которая не удостоверилась в исправности авто. Эксперты, привлечённые к расследованию, обнаружили повреждения ходовой части, рулевого управления и тормозной системы, которые возникли до аварии, — рассказали в агентстве.